Названы кандидаты на пост главы Минприроды

Сергей Донской, скорее всего, покинет пост министра природных ресурсов и экологии и не войдет в новое правительство, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника РИА «Новости», на этом посту его сменит губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова или губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу представит президенту Владимиру Путину свои предложения по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров, а также по штатной численности аппарата кабмина.

7 мая Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в вице-премьеры, в котором не оказалось Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича. Медведев также говорил, что реализация президентского «суперуказа» потребует аккуратных взвешенных решений, законотворческой работы и учета всех рисков.