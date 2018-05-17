Ученые рассказали, чем питались предки людей в эпоху динозавров

В ДНК человека и других млекопитающих ученые нашли обрывки генов, отвечающих за переваривание хитина, что доказывает: древнейшие предки человека, жившие в конце эры динозавров, были насекомоядными.

«Лишь насекомоядные млекопитающие, питающиеся исключительно беспозвоночными, имеют все пять генов, связанных с производством хитиназы. Этой же чертой обладали, как показывает наше исследование, и первые плацентарные млекопитающие. Все это свидетельствует, что жуки и прочие беспозвоночные существа составляли основу рациона наших первых предков», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances Кристофера Эмерлинга из университета Калифорнии в Беркли (США).

Для палеонтологов время появления первых млекопитающих остается загадкой. Большинство ученых полагает, что теплокровные животные появились уже 220 млн лет назад, в середине Триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. Однако неизвестно, обитали ли млекопитающие в эту эпоху на всех континентах или же распространились по Земле после вымирания динозавров 65 млн лет назад.

Судя по структуре их зубов, первые млекопитающие были относительно небольшими и питались в основном насекомыми и фруктами. Поэтому ученые долго считали, что бум их эволюции начался только после гибели динозавров, которые не дававали мохнатым «конкурентам» занять новые экологические ниши.

Как отмечает Эмерлинг, эти животные не были прямыми предками человека и почти все они либо вымерли вместе с динозаврами, либо были вытеснены на «обочину эволюции». Их место заняли первые плацентарные млекопитающие, появившиеся существенно позже, около 160-145 млн лет назад, на что указывают найденные в Китае в 2002 и 2011 годах останки двух древних животных.

По мнению большинства исследователей первые плацентарные животные, как и их сумчатые собратья, в основном были насекомоядными, однако на этот счет в настоящее время существует много споров. Как предполагают некоторые палеонтологи, переход к внутриутробному развитию мог позволить нашим предкам освоить новые ниши еще до вымирания динозавров и начала кайнозойского бума эволюции млекопитающих.

Кристофер Эмерлинг с коллегами проверил эти теории, предположив, что если все млекопитающие происходят от одного насекомоядного предка, то тогда в их ДНК должны были сохраниться хотя бы следы генов, отвечающих за переваривание хитина – основного компонента панциря всех беспозвоночных.

Взяв за образец играющий подобную роль в организме трубкозубов и других насекомоядных млекопитающих ген CHIA, ученые попытались найти его аналоги в ДНК более 100 видов современных животных, в том числе человека. Выяснилось, что в геномах всех плацентарных млекопитающих присутствуют сразу пять копий этого гена. У большинства животных почти все эти участки ДНК повреждены, и только у питающихся только насекомыми броненосцев, трубкозубов и некоторых лемуров все пять генов работают.

Как отмечает Эмерлинг, подобная картина подтверждает представления палеонтологов и позволяет вычислить примерное время появления первых травоядных и хищных млекопитающих. Как показывает сравнение «обрывков» CHIA, они появились примерно 67, 56 и 53 млн лет назад, примерно через 10 млн лет после вымирания динозавров.

Это соответствует данным раскопок и говорит о том, что другие скрытые в ДНК животных и людей «ископаемые гены» позволят узнать новые факты об эволюции жизни или разрешить другие споры, связанные с происхождением человека и других обитателей Земли.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что палеонтологи на юге Британии обнаружили останки небольшого крысоподобного существа, жившего на Земле около 145 млн лет назад, в эпоху динозавров, и являющегося самым древним предком человека. До этого группа немецких ученых обнаружила зубы, схожие по строению с зубами австралопитеков и ардипитеков, но старше представителей этих видов на несколько миллионов лет.