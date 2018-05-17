ВВС Ирака уничтожили главного пропагандиста ИГ в Сирии

Главный пропагандист террористической группировки ИГ* (запрещена в России) в Сирии ликвидирован в результате ударов иракских ВВС, передают иракские СМИ.

Как сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на неназванный источник в местной разведке, иракские ВВС нанесли удар по командному пункту террористов в районе Дашиша 14 мая и полностью его уничтожили.

«Удары иракских ВВС на территории Сирии по месту встречи командиров ИГ* привели к гибели боевика, известного как Абу Бараа аш-Шами – руководителя пропаганды ИГ на территории Сирии», – передает РИА «Новости».



Он отметил, что в задачу уничтоженного террориста в том числе входило руководство изготовлением видеоматериалов, включая видео расправ и пыток, и после его ликвидации «информационная структура боевиков развалилась».



Напомним, 14 мая самолеты F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки террористов.