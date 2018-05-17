ЕС предостерегли от неосторожности в отношениях с Россией

Неосторожность в торговых отношениях с Москвой может привести к потере российского рынка, предостерегает депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Торговля между Евросоюзом и Москвой по-прежнему выгодна, но не развивается из-за иррационального страха взаимозависимости, написал Мамыкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что международная торговля как раз и проявляется во взаимозависимости между странами, а полная независимость может быть достигнута лишь выстраиванием высокой стены с пограничной охраной. По его словам, Евросоюз и Россия не хотят возводить такую стену. «Тогда, раз этот страх контрпродуктивный, почему бы нам просто не избавиться от него?» – задается вопросом евродепутат.

Мамыкин заметил, что от подрыва торговых отношений России и Европы выигрывают Соединенные Штаты. Он уверен, что Вашингтон стремится сделать ЕС полностью зависимым от своей воли и это проявляется в запретах на торговлю с партнерами из России, Ирана и, вероятно, Турции и Китая в будущем.

Парламентарий призвал европейские страны не забывать собственные интересы и приоритеты. Он назвал Европу «самым надежным торговым партнером» Москвы, и отметил, что России сейчас нужны гарантии, что у Европейского союза будет независимая от третьих сторон торговая политика.

«Если продолжить следовать текущему тренду, России придется отдалиться от Европы и повернуться к Азии, которая переживает более динамичный период развития», – признал Мамыкин.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала способность Европейского отстаивать свою независимость, отмечая, что отступать ЕС действительно некуда – дальнейшее подчинение атлантическому диктату сделает бессмысленным сам общеевропейский проект.