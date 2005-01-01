Взгляд
17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
Разделы

Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Евросоюз устоять под напором США

Европейские лидеры не пойдут навстречу ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Европа решила отстаивать свою независимость: она не будет пересматривать соглашение с Ираном и не станет соблюдать американские санкции. Разрыв Вашингтоном иранской сделки стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Евросоюза. Отступать ЕС действительно некуда – дальнейшее подчинение атлантическому диктату сделает бессмысленным сам общеевропейский проект. Станет ли май 2018-го поворотным моментом, временем начала раскола Запада? Подробности...
Перейти а раздел…

Для снижения смертности на дорогах есть способы лучше, чем повышение штрафов

Подавляющее большинство столкновений происходит по вине трезвых водителей – просто надеются на русский «авось»Фото: Михаил Почуев/ТАСС
«Талантливо снятый ролик за 30 секунд настолько убедительно показывает последствия недисциплинированности на дороге, что большинство принципиально меняет свое поведение», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он считает: реализации пункта «суперуказа» Путина о снижении числа ДТП может посодействовать социальная реклама, но многое зависит и от расторопности чиновников. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Подсчитан трафик Крымского моста за первые сутки
          ООН предсказала России к середине века резкое сокращение населенияПосольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мостВАДА ответило на вопрос о статусе РУСАДАВ центре Москвы нашли средневековое оружие
          Канада отреагировала на открытие Крымского мостаРоссия предложила Британии помощь в строительстве моста через Ла-МаншРоснефть обеспокоилась реакцией Китая на бурение вьетнамского шельфаПушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы
          Франция потребовала от США не строить из себя «экономического жандарма планеты»В Раде описали сценарий перехода Крымского моста под контроль УкраиныСША установили КНДР срок избавления от части ядерных боеголовокСМИ пофантазировали об итогах боя «Арматы» и нового «Абрамса»

          нарушение ДРСМД


          Трамп велел Помпео подготовить новые санкции против России

          спокойный, а не агрессивный


          Нафтогаз сравнил Газпром с «жирным медведем»

          разительная разница


          «Мост Порошенко» выглядит убожеством по сравнению с «мостом Путина»

          данные перебежчика


          Выяснилось, что еще одна страна НАТО давно знает рецепт «Новичка»

          армия и вооружение


          Российские подлодки привели в восхищение французского адмирала

          армия и вооружение


          Как можно улучшить единственный российский авианосец

          «в мягкой форме дал понять»


          Кудрин сказал об альтернативах вложению резервов России в ценные бумаги США

          эмоциональная реакция


          Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Сможет ли Евросоюз устоять под напором США

          Европейские лидеры не пойдут навстречу Трампу   17 мая 2018, 08:16
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Европа решила отстаивать свою независимость: она не будет пересматривать соглашение с Ираном и не станет соблюдать американские санкции. Разрыв Вашингтоном иранской сделки стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Евросоюза. Отступать ЕС действительно некуда – дальнейшее подчинение атлантическому диктату сделает бессмысленным сам общеевропейский проект. Станет ли май 2018-го поворотным моментом, временем начала раскола Запада?

          Собравшиеся сегодня в Софии лидеры европейских стран и руководители Евросоюза формально должны были обсуждать вопросы отношений с балканскими странами – кандидатами на вступление в ЕС. Но как можно говорить о расширении ЕС, если он не справляется со своей главной функцией – защитой интересов европейцев? Именно поэтому вряд ли на неформальном ужине в болгарской столице речь шла о чем-то еще, кроме отношений с США, – Европа стоит на пороге не просто торговой войны, а геополитического конфликта со своим... А вот кем?

          Старшим партнером, союзником, сюзереном, конкурентом? В геополитическом плане США для Старого Света однозначно начальник – в рамках единого Запада и НАТО именно американские атлантисты являются старшими. После Второй мировой войны США через разные формы контроля направляли Германию и Италию, Францию и другие страны Западной, а потом и Восточной Европы. Их партнером в деле контроля за Европой выступала Великобритания – и какие бы разногласия ни возникали между двумя берегами Атлантики, Европа, даже приняв форму Евросоюза, в целом оставалась ведомой.

          Да, по мере того как интеграционный проект в Европе набирал силу, у континентальных европейцев росло желание стать более самостоятельными, но англосаксы всегда держали ситуацию под контролем. Подлинная независимость Германии и тем более ее сближение с Россией однозначно противоречили интересам атлантистов – и несколько лет назад под благовидным предлогом «русской угрозы» Европу склонили к антироссийским санкциям. «Украина была уже ваша, а Путин не дал вам забрать ее под крыло ЕС», –  примерно так разводили жадных европейских политиков на начало геополитического конфликта с Россией.

          Впрочем, большинство европейского политического класса понимало, что ЕС выгодно иметь тесные связи с Россией, и, хотя и соглашалось продлевать санкции, все время искало возможности закончить конфронтацию с Москвой. Недавно ради поддержания русофобской атмосферы англосаксам пришлось даже устроить провокацию со Скрипалями, чтобы хоть с такой стороны поддержать напряженность между Россией и Европой.

          Казалось, что в ближайшие месяцы все будет идти по накатанной: Европа будет ждать того, чем же закончится борьба за власть в США, и пытаться подстроиться одновременно и под Трампа, и под противостоящую ему атлантическую элиту. Однако последние действия Вашингтона поставили вопрос ребром.

          Теперь Европе просто невозможно уступить американским требованиям – она рискует полностью потерять лицо.

          Разрыв иранской сделки был нужен Трампу исходя во многом из внутриполитических соображений, но давить при этом он собирался в первую очередь на европейцев. По его планам, они должны были в конечном итоге согласиться присоединиться к США и вместе с ними принудить Иран заключить новое соглашение, которое Трамп смог бы «продать» в Америке как свою серьезную победу. Позиция России и Китая, которые в любом случае были бы против пересмотра сделки, особенно в расчет Трампом не принималась – видимо, вдохновленный мнимым успехом своего корейского наступления (в котором Пекин и Пхеньян создали для него иллюзию прорыва) президент США решил, что и тут все сработает. Чтобы сделать ЕС сговорчивей, ему пригрозили санкциями. Но Старый Свет уперся не на шутку – и решил сохранить и сделку, и отношения с Ираном.       

          И теперь последствия давления США на Европу по поводу иранской сделки выйдут далеко за рамки рядового недоразумения между союзниками.

          «Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен. Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий», – так заявил в среду председатель Европейского совета, то есть президент единой Европы, Дональд Туск.

          А глава правительства единой Европы Жан-Клод Юнкер еще на прошлой неделе сказал о том, что Евросоюз должен принять на себя роль глобального лидера, потому что решение Трампа о разрыве иранской сделки означает, что США «больше не намерены сотрудничать» с другими государствами и отворачиваются от дружеских отношений «с такой яростью», которая не может не удивлять. И европейские страны должны не просто спасти соглашение с Ираном: «Мы должны заменить Соединенные Штаты, которые как международный субъект утратили силу, а потому и свое влияние в долгосрочной перспективе».

          То есть получается, что Европа не только готова взять на себя ответственность за собственное будущее, о чем уже год говорит даже Ангела Меркель, включая и заботу о своей безопасности. Но и готова заменить Штаты в качестве мирового лидера – мы не ослышались?

          Нет, потому что об этом начали говорить в Европе сразу же после победы Дональда Трампа на выборах полтора с лишним года назад. Уже тогда было понятно, что Трамп хочет, чтобы Америка занялась собой, а не построением единого атлантического мира, – и ради наполнения американского кошелька он будет трясти всех партнеров, врагов и союзников. Европейцы, приученные к тому, что их суверенитет ограничен в вопросах войны и мира, вдруг услышали, что они должны платить за американское покровительство, потому что Америке Трампа оно и не нужно.

          Единый Запад дал трещину – и хотя атлантическая элита по обе стороны океана надеется, что Трамп – это лишь дурной сон и в 2020-м все вернется на круги своя, в реальности никаких шансов вернуть единство Западу нет. Америка будет переделывать свою внешнюю политику под цель «сделать себя великой снова» вне зависимости от того, будет ли у власти Трамп или нет, потому что гегемон надорвался, национально ориентированные американские элиты перехватывают власть у игроков в глобального полицейского.

          Что остается атлантистам? Можно или смириться с этим – или пытаться перенести центр тяжести западного мира в Европу. Как временную (до возвращения власти в Вашингтоне) или как постоянную меру. Но есть ли в Европе кадры, способные нести вахту лидера? Пробовали Меркель – не тянет, да и опасно, все-таки Германия, вдруг войдет во вкус, а следующий канцлер окажется уже не ручным? Туск и Юнкер? Макрон? Всё не то. Поэтому решения нет – и на этом фоне отношения внутри Запада превращаются в то, чего и хотел Трамп: в борьбу между национальными государствами.

          И это вызывает протест и Евросоюза как пусть и недоделанного, но единого государства, и отдельных европейских государств. Трамп видит в ЕС конкурента Америке – и хочет ослабить его. В иранском эпизоде важно даже не то, что речь идет про Иран, на который у Германии и Франции есть большие экономические планы, а то, что Европе просто приказывают забыть о защите своих интересов. Причем под абсолютно надуманным предлогом: в отличие от введения антироссийских санкций, для разрыва иранской сделки нет вообще никаких, даже формальных поводов.

          Согласиться с этим Европа не может – это стало бы самоубийством для Евросоюза как такового. Как пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар: «С наступлением столь неслыханного американского диктата сумеют ли европейцы возвратить себе независимость? Это испытание истиной для политического аспекта ЕС. Если Евросоюз подчинится Трампу, он утратит всякие доводы для своего существования».

          И об этом говорят уже не только те, кто все последние годы напоминал Европе, что, подчиняясь американскому давлению и сохраняя антироссийские санкции, она вредит сама себе, – нет, теперь об этом же твердят сторонники жесткого курса в отношении Москвы, последовательные атлантисты.

          «Это не что иное, как массированный удар по суверенитету европейских стран и Европейского союза. Они лишились права принимать решения относительно своей политики и своих действий в связи с грубым диктатом другой – и вроде как дружественной – страны. Это совершенно неприемлемо с европейской точки зрения и противоречит проповедям самого же Трампа. Это обрекает Европу на соблюдение и осуществление политики, с которой она глубоко не согласна», – так пишет в The Washington Post бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт.

          Европа не может подчиниться давлению США, но, отвергая его, она не может в реальности ни идти на разрыв с ними, ни тем более претендовать на мировое лидерство. Она просто хочет большей самостоятельности, что и так очень много в нынешней ситуации. Для этого Европе нужно сформировать более выгодный ей баланс сил и интересов – и в поиске его элементов она, естественно, обращает взоры в сторону Москвы.  

          Так совпало, что в течение ближайшей недели Россию посетят главы половины сильнейших стран мира: Германии, Франции, Японии и Индии. Изначально Ангела Меркель и Эммануэль Макрон собирались говорить с Владимиром Путиным на самые разные темы: про Сирию, торговлю, Украину... Но сейчас все будет вертеться вокруг слова «Иран», которое обозначает вовсе не страну и не сделку. А тот выбор, который Европа делает на наших глазах.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............