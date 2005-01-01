Глава Евросовета резко раскритиковал Трампа

Комментируя последние решения президента США Дональда Трампа, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что благодаря им ЕС избавился от всех иллюзий.

«Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен. Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий», – написал Туск в Twitter.

Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций, это решение вызвало резкое неприятие со стороны ЕС.

Как заявил посол ЕС в США Дэвид О'Салливан, в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки Евросоюз разработает варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Также в Брюсселе заявляли, что ЕС намерен перейти с доллара США на евро при оплате иранской нефти.

В среду еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос сообщил, что ЕС рассматривает возможность применения «блокирующего постановления» для защиты интересов своих компаний в случае восстановления США санкций против Ирана.