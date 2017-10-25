В центре Москвы нашли средневековое оружие

В центре Москвы во время работ по благоустройству найдена древняя церковная утварь, изразец и оружие средневековой Руси возрастом от 400 лет.

«Во время археологических исследований в районе улицы Маросейки и прилегающих к ней переулков были обнаружены уникальные находки. В районе Маросейки археологи нашли фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века, медный крест-мощевик XVI века, деталь светильника в виде херувима и совню – форму заточенной рогатины, которая упоминалась еще в новгородских летописях XIII века. Артефакты пополнят экспозиции городских музеев», – передает официальный сайт мэрии слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Фрагмент печного изразца с батальной сценой нашли в Петроверигском переулке, вблизи дома 6. На этом месте когда-то располагалась церковь Положения Честных Вериг Святого Апостола Петра, в Малом Златоустинском переулке, неподалеку от дома 3, археологи нашли медный крест-мощевик XVI века.

Еще одной находкой в этом районе стала совня – колюще-режущее оружие, напоминающее рогатину. В 1234 году новгородцы вместе с князем Ярославом разгромили литовцев, которые были вынуждены бежать с поля боя, побросав оружие, среди которого были и совни.

Напомним, в апреле археологи обнаружили надгробия XVI–XVII веков в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь.

О находках в ходе ремонтных работ в Москве сообщалось неоднократно. Так, в октябре в правительстве столицы сообщили, что тайник с кладом конца XVII - начала XVIII века найден на Нижней Радищевской улице.

В начале февраля в центре Москвы на Остоженке археологи обнаружили пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ходе ремонтных работ на центральных улицах Москвы за два года работ было найдено больше 10 тыс. артефактов.