Проспект в Ереване перекрыт сторонниками осужденных мятежников

Один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц перекрыт сторонниками военизированной группы «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), захватившей в 2016 году здание полиции.

Ереванский суд в среду отказался изменить меру пресечения членам вооруженной группы.

Несколько десятков участников акции установили палатки, передает ТАСС.

Один из инициаторов акции, полковник в отставке Володя Аветисян заявил, что сторонники мятежников намерены ночевать на проспекте и хотят помешать вывезти членов «Сасна црер» из здания суда в тюрьму.

На месте проведения акции находится полиция, но правоохранители не пытаются разблокировать проспект Аршакуняц, где образовалась большая пробка.