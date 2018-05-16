Аргентина извинилась за инструкцию по соблазнению русских девушек

Аргентинская федерация футбола (AFA) заявила, что глава про знакомство с россиянками попала в информационные справочники по ошибке, организация отзывает тираж буклетов.

«Мы приступили к немедленному отзыву [справочников]. Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», – цитирует ФАН сообщение федерации.

Ранее AFA распространила гайд под названием «Русский язык и культура», в одной из глав которого описано, как нужно знакомиться и общаться с русскими девушками.

В руководстве говорилось, что «многие мужчины хотят уложить русских девушек в постель». «Возможно, они не против, но к ним нужно относиться как к людям, которые хотят чувствовать себя особенными и важными для вас. Нужно относиться к женщине как к чему-то ценному», – писали создатели инструкции по соблазнению.