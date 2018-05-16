Медведев объяснил сложность блокировок в цифровой среде

В настоящий момент сложно реализовывать категоричные запреты в цифровой среде, так как сразу появляются возможности их обхода, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сегодня триада уже привычных методов – предписание, разрешение, запрет – уже не работает в полном виде, во всяком случае в цифровой среде», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на глобальных рынках очень сложно обеспечить исполнение категоричных запретов, так как немедленно «возникнут пути обхода этих запретов и предписаний».

Напомним, в России по решению суда запрещена работа мессенджера Telegram, который отказался выполнять требования законодательства. Однако попытки Роскомнадзора заблокировать сервис оказались неудачныими.

Медведев назвал контрпродуктивными и нереальными попытки полностью контролировать сферу цифрового мира.

«Этот мир очень быстро меняется, и нам нужно иметь гибкое законодательство, которое определяет какие-то базовые термины, но не мешает развитию цифрового пространства», – заявил Медведев.

По его словам, самой сложной задачей как раз является поиск этого баланса.

Также он высказался о возможностях сделок в цифровой среде, отметив, что их нельзя игнорировать. Он напомнил, что в стадии подготовки в России находятся два законопроекта о цифровых технологиях в финансовой сфере.

«Рубль сейчас и в будущем остается единственным законным платежным средством, но сделки в цифровой среде – это та реальность, которую мы больше не можем игнорировать. Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права», – сказал он.

Медведев добавил, что законодатели сейчас разрабатывают более «юридически строгие понятия» вместо «распространенных сленговых выражений» типа «криптовалюты» и «токены».

Премьер отметил, что в современном мире появляются ранее неизвестные, а иногда и непонятные объекты прав, способы инвестирования в цифровые проекты, «распространяется блокчейн, который выводит на новый виток развития трансграничные финансовые операции».

По его словам, регулирование в этой сфере обеспечит судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, а также помешает выводу активов в нерегулируемую цифровую среду. Это, заметил Медведев, особенно важно при борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Также появится основа для построения системы налогообложения таких объектов.

Напомним, что в России вместо министерства связи и массовых коммуникаций появится министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.