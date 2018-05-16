МИД обосновал право России на консульский доступ к Скрипалю

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль не отказывался от российского гражданства, поэтому представители России имеют право на доступ к нему, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что России важно убедиться в благополучии российских граждан.



«Нас не удовлетворяют заявления британских официальных лиц о том, что якобы Сергей и Юлия Скрипаль не желают общаться с нами и отказываются от медицинского обследования с привлечением российских специалистов», – отметила Захарова.



«Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично. В нынешних условиях мы вынуждены квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух наших граждан. Данные действия Великобритании представляют собой серьезное нарушение двусторонних договоров», – сказала она.



Захарова заявила также, что Лондон не заинтересован установить исполнителей преступления и подчеркнула, что Россия отвергает причины, по которым Лондон отказывает в консульском доступе к Скрипалям.



«Можно сказать, по сути, просто дано понять, что англичане по-прежнему оперируют какими-то догадками, на основе которых продолжают тиражировать безосновательные обвинения в адрес Российской Федерации. И еще раз повторю, что это подтверждает наше мнение о незаинтересованности британский властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери», – сказала Захарова.



«Так как российской стороне до сих пор не представлены убедительные доказательства обратного, считаем, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации, причем бремя доказательства лежит на британской стороне», – сказала она.



Захарова отметила, что Великобритания продолжает отказывать в предоставлении консульского доступа к российским гражданам,



«При этом нам рассказывают о якобы нежелании Юлии Скрипаль общаться с посольством России в Великобритании... В отношении Сергея Скрипаля было отказано в консульском доступе на основании наличия у него британского подданства», – добавила она.



Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что британские власти настаивают на необходимости согласия россиян на общение с консульскими работниками, с чем нельзя согласиться. Захарова напомнила, что вопрос общения граждан с консулом своей страны регулируется консульской конвенцией между СССР и Великобританией от 1965.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.



Посол в Лондоне Александр Яковенко назвал исчезновение бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением двух российских граждан.

Напомним, Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта, однако российские дипломаты к ней так и не были допущены, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.