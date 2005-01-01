Guardian: Крымский мост побил рекорды Европы вопреки санкциям США

Открытие Крымского моста усилило контроль России над Крымом, подчеркивает Guardian. Газета напомнила, что США ввели санкции против российских компаний, принимающих участие в «стройке века», однако это не помешало России соорудить мост, который уже побил рекорды Европы.

Открытие Владимиром Путиным моста между российским материком и Крымом, «усилило контроль России над спорным полуостровом, который Москва изъяла у Украины в 2014 году», указала Guardian.

«В разные исторические эпохи, даже при правлении царей, люди мечтали построить этот мост, – процитировала Путина газета. – Они возвращались к этой идее в 1930-х, 40-х, 50-х годах. И наконец… свершилось это чудо».

Издание, между тем, напомнило, что о строительстве моста мечтали не только в СССР и Российской Империи, но и в нацистской Германии.

Украина, между тем, по-прежнему заявляет, что Крымский мост демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом. В 2016 году США ввели санкции в отношении российских компаний, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив. «Само строительство возглавило ООО «Стройгазмонтаж», руководитель которого Аркадий Ротенберг, имеет тесные связи с Кремлем. Кроме того, он был партнером Путина по дзюдо. Против Ротенберга за близость с Путиным санкции ввели и США, и ЕС, поскольку он был среди обвиняемых «в подрыве территориальной целостности Украины», – отметила газета.

Все это не помешало России построить Крымский мост, который, как сообщается, может перевозить до 40 тыс. автомобилей в день, а его пролет шире, чем у моста Васко да Гама в Португалии, который ранее считался самым длинным мостовым пролетом в Европе, подчеркнула The Guardian.

Российские государственные СМИ приветствовали мост через Керченский пролив как «стройку века». Ожидается, что он будет востребован не только среди туристов. Ежегодно по мосту будут проезжать миллионы автомобилей, осуществив, таким образом, перевозку миллионов тонн грузов. Раньше все автомобильные перевозки проходили через Керченский пролив на пароме, напомнила газета.

Отношения между Россией и Украиной, тем временем, остаются крайне напряженными еще и потому, что продолжается конфликт между Киевом и «поддержанными Москвой сепаратистами» на юго-востоке Украины, резюмировало издание.

Ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.