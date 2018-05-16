Попов заявил о необходимости пересмотра функционала ВАДА

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16 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Крымский мост спровоцировал обострение среди украинских силовиков

Охранник и журналисты у офиса РИА «Новости Украина» в Киеве, где СБУ проводит обыскиФото: РИА «Новости»
Атака киевских силовиков на украинскую редакцию РИА «Новости» явно продиктована желанием перебить информационную повестку в день открытия Крымского моста. Ранее украинские политики отказывались верить в возможность его появления, и теперь им нужно как-то выкручиваться. Показательно, как реагировали на это событие в России – и в Европе, где якобы защищают свободу слова. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
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От суперуказа к суперполитике

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...
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          Попов заявил о необходимости пересмотра функционала ВАДА

          16 мая 2018, 09:13

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Кандидат на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов считает, что функционал Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) необходимо полностью пересматривать, и при ратификации нового устава организации России необходимо обозначить свои позиции.

          «Я считаю, что надо полностью пересматривать функционал ВАДА. В 2021 году будет ратификация нового устава кодекса ВАДА. Все это должно проходить под эгидой ЮНЕСКО. Нам с нашей стороны нужно будет четко обозначить свои позиции с тем опытом, который уже есть и продолжает накапливаться», передает РИА «Новости».

          Он отметил также, что люди же будут помнить скандал с несправедливым отстранением российских спортсменов, поломавший много судеб. При этом «даже на Западе сейчас понимают, что большинство спортсменов пострадало совершенно безосновательно».

          «Пока у нас иски о защите чести и достоинства подали всего несколько человек, но, если прецедент будет создан, не факт, что не пойдут все остальные. А идти, скорее всего, все они будут против Международного олимпийского комитета, потому что окончательное решение принимал он. То, что это случилось под колоссальным давлением общественности, никого вообще не будет волновать. Другими словами, есть очень много вещей, которые надо реально утрясать», – сказал Попов.

          Он отметил также, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ситуации с российскими спортсменами является таким же заложником ситуации, как и другая сторона.

          «Давайте представим себе, что МОК – это одна большая лодка, в которой сидят все международные федерации, все национальные олимпийские комитеты, и все гребут в одном направлении. И тут рядом появляется еще одна лодка, которая начинает твою лодку раскачивать и пытается кого-то оттуда выкинуть. А потом еще кого-то, еще... Если бы внутри лодки кто-то начал ее раскачивать – здесь все проще: лодка-то одна. В крайней ситуации веслом дал по башке, и опять все в порядке. Гораздо страшнее, когда тебя пытаются перевернуть те, кто снаружи», – заявил Попов.

          «МОК в этом случае очень большой наш друг и товарищ. Просто они такие же заложники, как и мы. Когда это понимаешь, то становится очевидно: никто внутри МОК против нас не играет. Просто люди иногда оказываются до такой степени зажаты определенными обстоятельствами, что готовы на многое ради того, чтобы не пойти ко дну всем экипажем», – сказал он.

          По словам Попова, учитывая события, произошедшие вокруг ОКР в период двух последних Олимпийских игр, необходимо провести много работы по приведению всего в соответствие.

          «У ОКР есть все те инструменты, которыми пользуются все международные организации. Ну и, соответственно, в рамках последних событий еще очень-очень много работы по приведению всего в соответствие – с международными требованиями и нашими собственными, в первую очередь. Если внутренние стандарты будут выше, нежели международные, тогда и уровень организации будет другой и отношение к ней», – заявил Попов.

          «Всегда надо начинать с самих себя. С самого олимпийского комитета. С внутренних структур. Любой большой успех складывается из мелочей. Если мелочи не в порядке, крупную рыбу никогда не выловишь. Тут как с ремонтом дома: берешься за одно, рушится другое, и ты вообще перестаешь понимать, за что браться. А надо хотя бы навести порядок, как в доме. Стыдно ведь. Я говорю сейчас о самой обычной дисциплине – одно только это уже даст результат. Всё остальное начнет выстраиваться поэтапно», –пояснил он.

          Напомним, в конце апреля председатель общественного совета Минспорта Александр Попов заявил, что для России в ситуации, когда Григорий Родченков и Ричард Макларен начали признавать ошибочность своих суждений о допинговой системе в стране, можно найти определенные плюсы, если вдруг не случится, что тот же Родченков «включит заднюю скорость.


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