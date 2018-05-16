Попов заявил о необходимости пересмотра функционала ВАДА

Кандидат на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов считает, что функционал Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) необходимо полностью пересматривать, и при ратификации нового устава организации России необходимо обозначить свои позиции.

«Я считаю, что надо полностью пересматривать функционал ВАДА. В 2021 году будет ратификация нового устава кодекса ВАДА. Все это должно проходить под эгидой ЮНЕСКО. Нам с нашей стороны нужно будет четко обозначить свои позиции с тем опытом, который уже есть и продолжает накапливаться», – передает РИА «Новости».

Он отметил также, что люди же будут помнить скандал с несправедливым отстранением российских спортсменов, поломавший много судеб. При этом «даже на Западе сейчас понимают, что большинство спортсменов пострадало совершенно безосновательно».

«Пока у нас иски о защите чести и достоинства подали всего несколько человек, но, если прецедент будет создан, не факт, что не пойдут все остальные. А идти, скорее всего, все они будут против Международного олимпийского комитета, потому что окончательное решение принимал он. То, что это случилось под колоссальным давлением общественности, никого вообще не будет волновать. Другими словами, есть очень много вещей, которые надо реально утрясать», – сказал Попов.

Он отметил также, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ситуации с российскими спортсменами является таким же заложником ситуации, как и другая сторона.



«Давайте представим себе, что МОК – это одна большая лодка, в которой сидят все международные федерации, все национальные олимпийские комитеты, и все гребут в одном направлении. И тут рядом появляется еще одна лодка, которая начинает твою лодку раскачивать и пытается кого-то оттуда выкинуть. А потом еще кого-то, еще... Если бы внутри лодки кто-то начал ее раскачивать – здесь все проще: лодка-то одна. В крайней ситуации веслом дал по башке, и опять все в порядке. Гораздо страшнее, когда тебя пытаются перевернуть те, кто снаружи», – заявил Попов.

«МОК в этом случае очень большой наш друг и товарищ. Просто они такие же заложники, как и мы. Когда это понимаешь, то становится очевидно: никто внутри МОК против нас не играет. Просто люди иногда оказываются до такой степени зажаты определенными обстоятельствами, что готовы на многое ради того, чтобы не пойти ко дну всем экипажем», – сказал он.



По словам Попова, учитывая события, произошедшие вокруг ОКР в период двух последних Олимпийских игр, необходимо провести много работы по приведению всего в соответствие.



«У ОКР есть все те инструменты, которыми пользуются все международные организации. Ну и, соответственно, в рамках последних событий еще очень-очень много работы по приведению всего в соответствие – с международными требованиями и нашими собственными, в первую очередь. Если внутренние стандарты будут выше, нежели международные, тогда и уровень организации будет другой и отношение к ней», – заявил Попов.



«Всегда надо начинать с самих себя. С самого олимпийского комитета. С внутренних структур. Любой большой успех складывается из мелочей. Если мелочи не в порядке, крупную рыбу никогда не выловишь. Тут как с ремонтом дома: берешься за одно, рушится другое, и ты вообще перестаешь понимать, за что браться. А надо хотя бы навести порядок, как в доме. Стыдно ведь. Я говорю сейчас о самой обычной дисциплине – одно только это уже даст результат. Всё остальное начнет выстраиваться поэтапно», –пояснил он.



Напомним, в конце апреля председатель общественного совета Минспорта Александр Попов заявил, что для России в ситуации, когда Григорий Родченков и Ричард Макларен начали признавать ошибочность своих суждений о допинговой системе в стране, можно найти определенные плюсы, если вдруг не случится, что тот же Родченков «включит заднюю скорость.