Боевик «Азова» объяснил, почему отказался пожимать руку Порошенко

Боевик украинского нацбатальона «Азов» Олег Толмачев объяснил, почему на церемонии награждения участников Invictus Games отказался пожимать руку Петру Порошенко.

Боевика «Азова» возмутило скучное выступление президента Украины, во время которого Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий, передает РИА «Новости».

По мнению Толмачева, это надо было сделать еще четыре года назад.

Он также отметил, что если бы Порошенко «не затянул войну», то количество раненых могло быть значительно меньше.

«Его [Порошенко] позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных», – подчеркнул Толмачев.

Напомним, в понедельник боевик «Азова» прошел мимо Порошенко, проигнорировав протянутую руку, даже когда президент Украины похлопал Толмачева по плечу.