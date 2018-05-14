Боевик «Азова» отказался пожать руку Порошенко

Ветеран нацбатальона «Азов» Олег Толмачев отказался пожимать руку президенту Украины Петру Порошенко на церемонии вручения наград победителям Invictus Games.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube. Видно, что Толмачев пожал руку другим участникам церемонии, а президента проигнорировал. Порошенко пытался привлечь внимание националиста, однако тот не отреагировал даже на хлопок по плечу.

После этого разочарованный Порошенко сделал небольшой шаг назад.

Отметим, что националисты «Азова» критиковали Порошенко за то, что он не дает гражданство Украины боевикам из России. Об этом, в частности, сообщалось в 2015 году.