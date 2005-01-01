В Сети бурно отреагировали на открытие Крымского моста

В соцсетях отреагировали на открытие самого длинного моста в Европе, соединяющего Керченский полуостров с Таманским. Видео открытия моста по-разному обыгрывается, а блогеры считают, что таких проектов, как Крымский мост, должно быть больше.

Тина Канделаки назвала видео, на котором президент России Владимир Путин едет за рулем КамАЗа по Крымскому мосту лучшей рекламой отечественного грузовика:

«Лучшая реклама КамАЗа эвер», – написала она в telegram.

Она добавила, что телекомпания RIVI опубликовала душевное видео, наложив на вышеупомянутый ролик саундтрек из сериала «Дальнобойщики».

Telegram-канал Акитилоп продолжил аллюзии с сериалом:

Телеканал «Дождь» опубликовал в Twitter склейку видео открытия моста и гонок из фильма «Безумный Макс»:

Мы просто оставим это здесь pic.twitter.com/HxZUBsKef0 — Телеканал Дождь (@tvrain) 15 мая 2018 г.

Другие блогеры отбросили шутки и заявили, что таких проектов в России должно быть больше:

«История с Крымским мостом – очень крутая и очень показательная. Это история о том, что в России действительно могут реализовывать большие, важные инфраструктурно и имиджево проекты. Крымский мост построен и открыт – несмотря на незалежные стоны и сопротивления, несмотря на ожидавшуюся недоброжелателями коррупцию и распилы, несмотря на отсутствие опыта реализации подобных проектов не только в нашей стране, но и, пожалуй, во всем мире. Более того, проект закончен на целых полгода раньше запланированного срока! Можем же, если захотим. Дай-то бог побольше таких «мостов», – написала в telegram Кристина Потупчик.

Журналист Максим Кононенко заявил, что это не просто мост, а многовековая мечта, доказывающая, что построить можно все, было бы желание:

Ну что же, вот и свершилось – мост через Керченский пролив построен. Это ведь не просто мост для того, чтобы из России можно было ездить в Крым, минуя дикое поле и выжженную степь. Это многовековая в буквальном смысле слова мечта, несколько попыток реализации, полное осознание совершенной необходимости и прямое доказательство того, что построить в лихие сроки можно всё, что угодно. Только бы захотеть», – заявил Кононенко в telegram.

Он подчеркнул, что многие не верили в то, что это будет возможно.

«И не только потому, что там дно плохое и потому, что у немцев не получилось. Но и потому, что прямо перед глазами был пример дороги из Петербурга в Москву. Хоть автомобильной, а хоть и железной. Самая главная дорога страны пребывала примерно в том же виде, в каком по ней ехал еще Радищев, и все двадцатилетние обещания вот-вот построить ее заканчивались ничем, пустотой в буквальном смысле слова – то есть, котлованом перед Московским вокзалом Петербурга Имея перед глазами такой пример действительно трудно поверить в то, что построить мост можно», – отметил он.

Ранее Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа. В Кремле отметили, что таким образом глава государства показал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

После открытия автомобильной переправы через Керченский пролив Путин выразил надежду, что вторая и третья очереди Крымского моста сдадут в срок.