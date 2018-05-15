СК завел дело о надругательстве над российскими детьми в Австрии

Столичное подразделение СК завело уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя российскими детьми в Австрии, к которому, предположительно, причастны их отец и дядя, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что дело заведено 8 мая по заявлению матери пострадавших детей – мальчика 2011 и девочки 2008 годов рождения, передает РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, в заявлении отмечается, что не позднее 21 декабря 2015 года в городе Инсбруке над детьми надругались их отец и дядя. О произошедшем автору заявления рассказали сами дети.

Являются ли живущие в Австрии мужчины, о которых говорится в заявлении, иностранцами, пока неизвестно.

Следствие опросило заявительницу и ее детей с участием психолога СК. По словам источника, «в ходе опроса были выявлены признаки сексуального насилия над малолетними детьми». По этому факту возбуждено уголовное дело.

Следствием запланирован ряд экспертиз, также СК собирается направить в Австрию запрос о правовой помощи.

В настоящее время заявительница проживает с детьми в Москве. Была ли заявительница замужем за отцом мальчика и девочки, находится ли в разводе или жила гражданским браком – пока неясно. В материалах дела отмечается, что оба ребенка родились в Австрии.