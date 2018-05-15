В суде объяснили блокировку Telegram до вступления решения в силу

Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору немедленно приступить к блокировке Telegram, вынося соответствующее решение, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Суд постановил приступить к немедленному исполнению решения. Когда выносится решение о немедленном исполнении, то оно никак не связано со вступлением всего решения в законную силу. Никаких изменений в части немедленной блокировки Telegram не было», – передает слова Солоповой РАПСИ.

Ранее стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.