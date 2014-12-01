Киев: Оставшиеся в Крыму боевые дельфины «отказались подчиняться россиянам»

Принадлежавшие ВМС Украины боевые дельфины, которые находились в Севастополе, якобы погибли от голода, потому что «отказались подчиняться» россиянам, заявил представитель президента Украины Борис Бабин.

«С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», – приводит его слова «Обозреватель».

Бабин заявил, что дрессированные дельфины «контактировали со своими тренерами через специальные свистки», а россияне, получившие эти свистки и все остальное специальное имущество, якобы не смогли управиться с дельфинами – животные якобы «отказались от пищи и спустя какое-то время погибли».

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», – заявил Бабин.

В декабре 2014 года власти Крыма сообщали, что Севастопольский океанариум с боевыми дельфинами продолжает функционировать.

В мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов – база Сан-Диего в США и Севастополь.

Добавим, что в 2016 году Минобороны покупало боевых дельфинов, это связывалось с естественным процессом старения животных, обучаемых в Севастопольском океанариуме.