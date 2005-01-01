ЕС ввел санкции из-за выборов президента в Крыму

Европейский союз включил пять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за «подрыва территориальной целостности Украины», сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении сказано, что эти лица попали под санкции «в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года», передает РИА «Новости».

В отношении этих граждан введен запрет на въезд и замораживание активов.

В результате число лиц, включенных Европейским союзом в санкционный список, увеличилось до 155.

Источник сообщил, что решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

7 мая сообщалось, что постоянные представители входящих в Евросоюз стран рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы в связи с проведением выборов президента России в Крыму.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.