В Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая, сообщили местные СМИ.

Как передает газета Jakarta Globe, на видео преступления, видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один на одном из них срабатывает бомба, передает РИА «Новости». По данным газеты, несколько полицейских получили ранения.

Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в Сурабе возле церквей прогремели три взрыва, в результате которых погибли 11 и пострадали 40 человек.

В тот же день через несколько часов самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява. В результате этого инцидента погибли три человека.

Взрывы происходили в Индонезии и в 2016, и в 2017 годах.

Напомним, в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракты в трех индонезийских церквях, ужаснувшись тем фактом, что для совершения нападений использовались дети.