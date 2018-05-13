Взрывы произошли в трех церквях в Индонезии

Жертвами взрывов в церквях в Индонезии стали не менее шести человек, 35 человек пострадали, сообщил представитель полиции Восточной Явы Франс Барунг Мангера.

Взрывы прогремели рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая, в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и в церкви пятидесятников на улице Арджуно. Первый взрыв произошел в 07.15 (05.15 мск), последующие – примерно с пятиминутными интервалами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Атаковавшие выглядели как прихожане, во время службы они находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Detik пишет, что в одном случае себя подорвал террорист-смертник, в другом – взорвалась машина у церкви, подробности третьего взрыва не сообщаются, передает ТАСС.

Индонезия является государством с наибольшим числом мусульман в мире, при этом власти придерживаются принципов свободы вероисповедания.