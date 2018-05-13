Генсек ООН ужаснулся участию детей в терактах в Индонезии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракты в трех индонезийских церквях, ужаснувшись тем фактом, что для совершения нападений использовались дети, сообщил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

По данным индонезийской полиции, воскресные теракты в Сурабае совершила семья из шести человек, передает ТАСС.

Первый взрыв произошел около 07.00 по местному времени (03.00 мск), когда братья 16 и 18 лет подъехали на мотоцикле ко входу в церковь Святой Марии, после чего взорвали бомбу.

В другом месте отец семейства привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Третий взрыв произошел в еще одной церкви, где мать семейства в сопровождении двух дочерей девяти и 12 лет привела в действие пояс смертника.

В общей сложности жертвами нападений стали 11 мирных жителей.

Гутерриш выразил соболезнованиям семьям жертв и пожелал быстрой поправки раненым. Генсек ООН также поддержал власти Индонезии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе путем «поощрения плюрализма, терпимости и толерантности».

Тем временем руководитель национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил, что за терактами стоит запрещенная террористическая группировка «Джамаа аншарут даулах», которая связана с боевиками ИГ*.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов в церквях в Индонезии стали не менее шести человек, 35 человек пострадали.