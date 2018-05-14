Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять Европу «на понт»

В «Нафтогазе Украины» прокомментировали решение компании Nord Stream 2 AG не откладывать работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» в Грайфсвальдском заливе, назвав его попыткой Газпрома взять Европу «на понт».

По выражению пресс-службы Нафтогаза, Газпром, начав строительство «Северного потока – 2» до получения всех разрешений, пытается «взять на понт» европейских партнеров.

«Единственный смысл такого поведения – создать так называемого «слона в комнате». Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь», – говорится в сообщении на странице украинской компании в Facebook.

В то же время в Нафтогазе приветствовали попытки немецких экологов сорвать строительство «Северного потока – 2», добившись срочного запрета суда.

«Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для «Северного потока – 2», но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения», – заявили в Нафтогазе.

В минувшую субботу стало известно, что Союз защиты природы Германии (NABU) собрался добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока – 2» в Грайфсвальдском заливе. В ответ компания Nord Stream 2 AG объявила о планах начать строительство газопровода в середине мая.