США не подтвердили причастность ИГ к нападению в Париже

Вашингтон не может подтвердить, что за нападением на прохожих в Париже стояла террористическая группировка «Исламское государство*», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы знаем, что об ответственности заявил «халифат» ИГИЛ*. Они сказали, что это один из их «солдат». Мы этого пока подтвердить не можем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Помпео заверил, что с помощью предоставленной США разведывательной информации французские власти сделают все возможное, чтобы разобраться в произошедшем.

«Исламское государство*» ранее взяло на себя ответственность за нападение в Париже, однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский выразил сомнение в том, что ИГ* к этому причастно.

В субботу в Париже мужчина с ножом напал на прохожих, в результате погиб один человек, четверо пострадали. Мужчина был ликвидирован полицией. Нападавшим оказался 20-летний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне, а в 2010 году получивший французское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь подчеркнул, что Хамзат Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Франция вновь оказалась под ударом террористов.