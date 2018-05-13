«Белый счетчик» поймали на завышении числа участников митинга в Москве

По данным столичного ГУ МВД, в согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, 13 мая, поучаствовали около 1 тыс. человек; между тем, объединение «Белый счетчик», которое занимается подсчетом участников митингов и шествий, сообщает о 2,4 тыс. участников акции.

«На 15.45 мск на территорию митинга #ЗаИнтернет прошли (с учетом опоздавших) 2,40 тыс. участников. Подсчет окончен», – говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter.

В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА «Новости», что в митинге на проспекте Сахарова приняли участие около 1 тыс. человек. Представитель ведомства сообщил, что сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности участников.

Фотографии с митинга в социальных сетях также свидетельствуют о том, что «Белый счетчик» явно завысил число участников акции.

В Москве на проспекте Сахарова начался митинг за свободный интернет. Людей пока мало, но много кричат. pic.twitter.com/SGgaVSuIp5 — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 13 мая 2018 г.

«Белый счётчик» утверждает, что на Сахарова собралось 2326 защитников интернета. Мне кажется, что необязательно так врать, особенно когда в воздухе «кровавый квадрокоптер». Было меньше 1000. pic.twitter.com/47Vr82rte5 — Илиас Меркури (@imerkouri) 13 мая 2018 г.

Напомним, митинг в поддержку мессенджера Telegram, прошедший в Москве 30 апреля, собрал существенно больше участников – 7,5 тыс. человек вышли на акцию.