Умер британский маньяк-расчленитель Нильсен

Серийный убийца Деннис Нильсен, который признался в убийстве и расчленении по меньшей мере 15 человек в 1970-х и 1980-х годах, умер в британской тюрьме.

72-летний Нильсен попал в тюрьму в 1983 году. Он был госслужащим, который убивал и расчленил нескольких своих жертв. Большинство из них были бездомными молодыми геями, сообщает Би-би-си.

После убийств он мог несколько дней находиться в одном доме с трупом, фотографировал его, «пил чай» с убитыми. Только после этого он расчленял тело.

Осудили Нильсена за шесть доказанных убийств и два покушения на убийство.

Он умер в тюрьме Full Sutton около Йорка. По факту смерти будет проведено обычное для таких случаев расследование.