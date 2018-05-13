В Испании три человека погибли при крушении самолета

В субботу в провинции Таррагона, входящей в состав Каталонии, разбился легкомоторный самолет, на борту которого было три человека; все они погибли.

Инцидент произошел днем в субботу – самолет летел из португальского Кашкайша в Реус в Таррагоне. Крушение произошло между городами Винебре и Флиш, сообщает пожарная служба Каталонии на своем сайте.

Погибли три человека, находившиеся на борту самолета. Их личность пока не установлена.

Также неясны причины авиакатастрофы. Самолет при крушении загорелся и вызвал пожар на площади 150 квадратных метров.