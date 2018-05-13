В Британии лошади несколько часов блокировали движение на трассе

Водители более двух часов не могли проехать по трассе Харлоу – Эссекс в Британии после того, как на проезжую часть вышли 12 лошадей, сообщают СМИ.

В связи с инцидентом полицейским пришлось временно закрыть трассу М11 возле Харлоу в субботу вечером. В обоих направлениях трасса была закрыта с 23.50 в субботу до 2.00 в воскресенье, сообщает Би-би-си.

Только спустя два часа 11 лошадей удалось увести в поле, еще одну загнали в конюшню.

В соцсетях после инцидент появился популярный хештег #M11horsegate.

При этом некоторые водители написали, что очень неплохо провели время в пробке, потому что «вдоволь посмеялись».