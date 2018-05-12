Экс-глава СБУ обнаружил присягнувших России украинских чиновников

Во властных структурах на Украине работают люди, принесшие присягу в России, заявил экс-глава службы безопасности страны Игорь Смешко.

«У нас сейчас во власти и в Раде, и при власти политической, и при власти в органах обороны и безопасности есть люди, которые заканчивали специальные высшие учебные заведения в Российской Федерации», – сказал Смешко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Он пояснил, что когда-то президент России Борис Ельцин приказал всем обучавшимся в российских военных учебных заведениях принести присягу. «И никто на это не обращает внимания», – посетовал Смешко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2017 года Украину захватила новая волна шпиономании, причем ее жертвами стали как известные сотрудники аппарата правительства, так и работники провинциальных муниципалитетов.