В Россию призвали впустить «уничтожителя спортсменов»

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими публикациями о допинге в российском спорте, должен посетить ЧМ-2018, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Недопуск Зеппельта на чемпионат «можно расценивать как нарушение права на свободу информации», передает слова Соловьева РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СЖР.

«Хотя я не могу назвать этого Зеппельта журналистом, он в своих работах нарушил все принципы объективной журналистики, он по сути –настоящий пропагандист, который «выполнял задачу «разоблачать и уничтожать» именно российских спортсменов на основании пресловутых заявлений (информатора WADA Григория) Родченкова и не менее пресловутых докладов (главы комиссии WADA Ричарда) Макларена», – заявил Соловьев.

Председатель СЖР предположил, что «Зеппельт пришел в себя после ужасной психологической травмы», после того, как увидел, что «приехавшие несмотря ни на что российские хоккеисты разгромили в финале немцев». «И теперь он хочет в Россию на чемпионат. Зеппельту непременно надо дать российскую визу, он должен посетить наш чемпионат мира! Только обязательно надо приставить к нему охрану, чтобы случайно не побили ценители его «журналистского таланта», – отметил Соловьев.

При этом глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковал решение не пускать Зеппельта и призвал ФИФА повлиять на ситуацию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Глава немецкой федерации футбола Райнхард Гриндель выразил уверенность, что «ФИФА воспользуется влиянием, чтобы Зеппельт получил возможность беспрепятственно выполнять свою работу в России».

В пятницу стало известно, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России. Первым фильмом было разоблачение, выпущенное 3 декабря 2014 года, его вторая часть была показана 7 декабря 2014 года.