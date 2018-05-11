Появилось новое предсказание скорого распада Украины

В эфире телеканала «112 Украина» журналист и политик Дмитрий Гордон заявил о том, что страна находится «под большой угрозой распада» и не является «цельным государством».

«Украина – недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах – это то первое, с чего должно начинаться государство», – цитирует Гордона РИА «Новости».

Также журналист отметил, что Украина в настоящее время находится на грани распада, и все, кто «имеет способность мыслить», это понимают.

«И то, что мы глазом не успеем моргнуть и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно», – считает Гордон.

Ранее распад Украине предрек депутат Верховной рады Евгений Мураев.