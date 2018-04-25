Депутат Рады предрек распад Украины

Политический курс, которого сегодня придерживаются киевские власти, может привести к распаду Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Парламентарий считает, что выстроенная на Украине система государственной власти нуждается в кардинальных изменениях, иначе «изменятся просто субъекты коррупционных сделок», а «страна будет дальше катиться под откос», передает РИА «Новости».

По мнению Мураева, «проблема не в персоналиях, проблема в том курсе», которым Украину будут вести те, кто попадет в парламент.

Также депутат отметил, что действующая система власти может спровоцировать распад государства.

«У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса и все регионы начнут проситься в стороны», – заявил депутат.

Напомним, в декабре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские власти не дождутся ослабления и распада России, а «потомки» президента Украины Петра Порошенко попросятся в Россию.