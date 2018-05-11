Курды сообщили о бое с «неизвестным агрессором» в районе разгрома «вагнеровцев»

«Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами, открыли огонь по «неизвестным силам» в районе Дейр-эз-Зора, сообщила возглавляемая США международная коалиция.

Согласно заявлению коалиции, речь идет о «неизвестном агрессоре». Сообщается, что они «напали на SDF при поддержке артиллерии», а «Сирийские демократические силы», в свою очередь, «отвечали в качестве самозащиты», передает РИА «Новости».

В результате боя уничтожено одно артиллерийское орудие. Данных о потерях той или иной стороны у коалиции нет.

Коалиция сообщила, что обсудила это происшествие с российской стороной по установленной линии связи, созданной во избежание конфликтов на земле и в воздухе.

Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.