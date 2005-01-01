Израиль объявил о возвращении «нормальной жизни» на границу с Сирией

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал сограждан возобновить поездки на Голанские высоты, заверив, что на границу с Сирией вернулась «нормальная жизнь».

Либерман заметил, что не ждет сейчас продолжения боевых действий. Он обратился к израильтянам с призывом возобновить прогулки по Голанским высотам. «Вы можете приезжать, можете вернуться в циммеры (разновидность пансионатов – прим. ВЗГЛЯД), гулять», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр призвал не впадать в эйфорию от успеха израильской операции, которая, по его словам, не означает, что все проблемы с Ираном остались в прошлом. Он заверил, что израильские власти «держат руку на пульсе» и «действуют взвешенно, ответственно и целеустремленно».

В четверг пресс-служба армии Израиля опубликовала видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1» во время недавней атаки на Сирию. Кроме того, израильская авиация ударила по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75.