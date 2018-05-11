После попадания ребенка в фильтр бассейна в Петербурге завели дело

В Санкт-Петербурге ребенка затянуло в фильтр во время купания в бассейне; по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по городу.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел накануне, 10 мая, передает ТАСС.

Во время занятий по плаванию ребенка засосало в фильтр бассейна; несколько минут он провел под водой, сообщает Рен-ТВ.

Когда ребенка вытащили, его сердце не билось. Пострадавшего в состоянии клинической смерти доставили в больницу.

Медикам удалось спасти мальчика, в данный момент он находится в реанимации.

Уголовное дело было возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Обстоятельства случившегося выясняются. Отмечается, что расследование дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Санкт-Петербургу.