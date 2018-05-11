Патриарх Кирилл призвал создавать приюты для женщин

Борьбу с абортами в России необходимо активизировать, для этого в каждой епархии нужно создавать церковные приюты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я неоднократно призывал активизировать борьбу с абортами. Но мало говорить, надо делать», – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета, передает РИА «Новости».

По словам патриарха, церковь должна усилить противоабортную деятельность и принять на себя ответственность за «тех, кто, находясь в трудных жизненных условиях, отказывается совершить аборт, в том числе по соображениям религиозным, откликаясь на призыв».

Патриарх призвал создавать приюты для женщин, которые попали в трудную ситуацию. Он отметил, что с 2011 года число подобных церковных приютов увеличилось до 53. «Конечно, это тоже немного, поэтому важно, чтобы приюты были созданы в каждой епархии», – подчеркнул патриарх.

Сейчас в Русской православной церкви насчитывается более 300 епархий.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о сообщениях в Сети о том, что в одном из регионов России усложнилась процедура аборта.