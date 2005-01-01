Опубликованы первые фото салона седана «Кортеж»

В Сети появились фотографии интерьера представительского седана Aurus Senat проекта «Кортеж», а также фото вариантов исполнения автомобиля.

Снимки, опубликованные автомобильным порталом RCI News, показывают процесс сборки машины.

На фотографиях показаны три варианта исполнения салона: классический черный со вставками из розового дерева, белый с элементами оливкового дерева и коричневый интерьер из дерева этимое. Салон седана комбинированный, применена кожа Nappa и Alkantara.

По замыслу дизайнеров, отмечает автопортал, внутреннее убранство седанов должно напоминать современную гостиную – много дерева и обширные свободные поверхности.

Сообщается, что автомобили проекта «Кортеж» имеют специфические особенности, в частности, у мультимедийной системы нет функции синхронизации со смартфонами – во избежание риска утечки данных при подключении телефона.

Автомобили, созданные в рамках проекта «Единая модульная платформа», или проект «Кортеж», носят новую специально созданную марку Aurus (от сочетания слов Aurum (лат. «золото») и Russia).

Напомним, избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле проекта «Кортеж». В Кремле сообщили, что новый автомобиль проекта «Кортеж» Владимиру Путину понравился, он будет использовать этот лимузин.