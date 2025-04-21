АвтоВАЗ отказался от полного перехода на выпуск новой Lada Iskra

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «АвтоВАЗ» не собирается полностью отказываться от производства Lada Granta в пользу новой модели Iskra, сообщает РИА «Новости».

Соколов заявил, что выпуск этих автомобилей будет балансироваться в зависимости от спроса покупателей: «Самый главный человек на »АвтоВАЗе« – это наш клиент. Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере». Таким образом, производство Granta будет соотноситься с объемами выпуска Iskra.

Соколов отметил, что производственная система «АвтоВАЗа» достаточно гибкая для своевременной корректировки долей обеих моделей на конвейере. В зависимости от рыночной ситуации компания может выпускать их в равных объемах или отдавать предпочтение одной из них. Он также допустил, что в будущем выпуск Granta будет сокращаться за счет уменьшения количества модификаций, однако полный отказ от модели пока не рассматривается.

Глава компании признал, что планы по выпуску Iskra в этом году будут ниже изначальных прогнозов. Если ранее рассчитывали произвести до 60 тыс. автомобилей, то сейчас «рынку просто столько не надо», поэтому темпы наращивания производства новой модели будут зависеть от спроса. По итогам 2024 года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40%, выпустив 525,5 тыс. автомобилей. Из них продажи Lada составили 459 тыс. машин, причем на семейство Granta пришлось 205,6 тыс.

Соколов также сообщил, что в апреле продажи автомобилей Lada в России могут сократиться примерно на треть по сравнению с прошлым годом – до 30 тыс. машин против 45 тыс. в апреле 2023 года. По его словам, спрос динамично снижается: «Мы видим, как динамично снижается спрос: на наши автомобили – примерно на треть, на рынке в целом – почти на 50%, с учетом и »АвтоВАЗа« в том числе».

Президент компании подчеркнул, что ситуация создает трудности для всего отечественного автопрома, особенно если не учитывать долю «АвтоВАЗа» – в этом случае рынок падает на 60% и более. В связи с этим в компании считают необходимым расширение мер государственной поддержки, в частности – возобновление программы льготного автокредитования для семей с детьми. Соколов выразил надежду, что соответствующая мера поддержки будет перезапущена уже до конца апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» запустил производство новой Lada Iskra в Тольятти, на ПМЭФ представили новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки, а минимальная цена Lada Iskra составляет 1 млн 299 тыс. рублей.