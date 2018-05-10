На Волыни осквернили памятник советским воинам

В городе Ковель Волынской области Украины вандалы повредили памятник советским войнам, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

Повреждения были обнаружены в среду, 9 мая, сотрудниками группы реагирования патрульной полиции, передает РИА «Новости».

В данный момент правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», наказание по которой предполагает штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что памятник не входит в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, установлен был в 1956 году.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова.