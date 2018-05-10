В петербургском Ростехнадзоре начались обыски

В здании северо-западного управления Ростехнадзора в Санкт-Петербурге и в квартире у руководителя ведомства Григория Слабикова начались обыски.

Обыски проводятся в кабинете Слабикова, в помещениях отдела правового обеспечения и межрегионального отдела по государственному строительному надзору, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), возбужденного в октябре 2017 года по фактам хищения 4 млрд рублей у строительных СРО города.

В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт участия в обысках в здании управления Ростехнадзора, но не комментируют их цель и результат. В полиции отказались от комментариев. Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова подтвердила, что в управлении проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что сотрудники «оказывают всяческое возможное содействие проведению следственных мероприятий».