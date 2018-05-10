МИД предупредил о появлении новых очагов терроризма

Новые очаги терроризма могут появиться в ближайшее время, в том числе на пространстве ОБСЕ, заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов на конференции ОБСЕ по антитеррору.

«Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что хребет международного терроризма в Сирии сломлен. Несмотря на это, террористы «не откажутся от своих задач. В ближайшее время стоит ожидать появления новых очагов терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ», – передает ТАСС слова дипломата.

Он заявил также, что свыше 4 тыс. российских граждан воюют на стороне террористов в Сирии, а по возвращении в Россию их ждет уголовное преследование.

«В России в настоящее время на контроле правоохранительных органов находится свыше 4 тысяч российских граждан, выехавших из страны для участия в вооруженных формированиях (Сирии). При этом, несмотря на то, что многие террористы заявляют о своем российском происхождении, они отнюдь не стремятся вернуться в нашу страну, где их практически неизбежно ждет жесткое и справедливое уголовное преследование», – заявил Сыромолотов.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Soufan Group опубликовала материал, в котором утверждалось, что на стороне террористов ИГ* воюют 3417 граждан России. Кремль выразил сомнение в данных о 3,5 тыс россиянах в ИГ.