Асад ответил назвавшему его «животным» Трампу

Президент Сирии Башар Асад усомнился в том, что президент США Дональд Трамп в действительности контролирует свою страну, и добавил, что в ближайшее время вряд ли возможна его встреча с Трампом.

«Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет – со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай с Трампом», – сказал Асад.

Он добавил, что любая встреча должна иметь результат, но неизвестно, чего можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп, передает РИА «Новости».

Отвечая американскому лидеру, который неоднократно называл Асада «животным», глава Сирии задался вопросом, соответствует ли эта риторика американской культуре.

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», – сказал он.

Асад подчеркнул, что относится к таким заявлениям как политик – они не влияют на него лично.

«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», – заключил он.

Напомним, в апреле Трамп заявил, что Россия, Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада».