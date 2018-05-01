Названа причина смерти шведского музыканта Aвичи

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1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем британское государство лишило родителей Альфи Эванса последней надежды

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        • Да

        • Нет

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          Названа причина смерти шведского музыканта Aвичи

          1 мая 2018, 15:40

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          СМИ со ссылкой на собственные источники назвали причину смерти шведского диджея и музыкального продюсера Aвичи (Avicii).

          По информации TMZ, Aвичи скончался от массивной кровопотери. Все произошло в Омане в городе Маскат, где Авичи находился с частным визитом.

          Полиция оманского города Маскат ранее сообщала, что в смерти Авичи не найдено признаков преступления. Семья погибшего диджея сообщала, что музыкант испытывал «сильный стресс», к которому привел его «перфекционизм» и постоянная тяжелая работа.

          О смерти 28-летнего Авичи (настоящее имя – Тим Берглинг) стало известно 21 апреля. В 2010 году он прославился благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2016 году артист объявил о прекращении концертных выступлений и гастролей, однако обещал продолжить заниматься музыкой.


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