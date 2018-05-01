Названа причина смерти шведского музыканта Aвичи

СМИ со ссылкой на собственные источники назвали причину смерти шведского диджея и музыкального продюсера Aвичи (Avicii).

По информации TMZ, Aвичи скончался от массивной кровопотери. Все произошло в Омане в городе Маскат, где Авичи находился с частным визитом.

Полиция оманского города Маскат ранее сообщала, что в смерти Авичи не найдено признаков преступления. Семья погибшего диджея сообщала, что музыкант испытывал «сильный стресс», к которому привел его «перфекционизм» и постоянная тяжелая работа.

О смерти 28-летнего Авичи (настоящее имя – Тим Берглинг) стало известно 21 апреля. В 2010 году он прославился благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2016 году артист объявил о прекращении концертных выступлений и гастролей, однако обещал продолжить заниматься музыкой.