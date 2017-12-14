Трамп попросил Меркель дать совет по общению с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп спрашивал у канцлера Германии Ангелы Меркель, как вести себя с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил источник.

У Меркель «есть солидная история» работы с Путиным, в том числе «соперничества» с президентом России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

CNN не знает, получил ли Трамп совет.

Напомним, на прошлой неделе Меркель посетила США. СМИ сообщали, что встреча в Белом доме, судя по всему, не принесла никаких результатов.