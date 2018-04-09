Минкультуры предупредило об антироссийских провокациях на Венецианской биеннале

Министерство культуры не исключает антироссийских провокаций на Венецианской биеннале, которая откроется 26 мая.

«Просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале не было антирусских, антироссийских выступлений, акций, произведений, чего угодно. Особое внимание тому, что там будет происходить», – приводит «Интерфакс» слова первого замглавы Минкультуры Владимира Аристархова.

Он отметил, что такие ориентировки Министерство культуры получает от российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, провокации «со стороны наших «партнеров» могут быть».

Венецианская биеннале – один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри. Во второй половине 20 века Венецианская биеннале сыграла ключевую роль в становлении современного искусства.