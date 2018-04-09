Песков прокомментировал возможность встречи Путина с бизнесменами из черного списка США

Встречи с предпринимателями, в отношении которых были введены санкции США, в графике президента Владимира Путина пока нет, но она может быть организована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких встреч нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости», – сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с бизнесменами, которые были включены в санкционный список США.

В то же время Песков сообщил, что Путин «встретится сегодня, наряду с другими коллегами, с министром сельского хозяйства Ткачевым. Сейчас, естественно, выходят на первый план вопросы, связанные с весенне-полевыми работами».

Он также отметил, что у президента запланированы «несколько международных телефонных разговоров», которые, скорее всего, состоятся в середине дня, передает РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что новые санкции против Москвы со стороны Вашингтона вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся.

Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.

Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.