Песков назвал санкции США против России вопиющими

Новые санкции против Москвы со стороны Вашингтона вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия в вопросе о возможных ответных мерах на новые санкции США ставит во главу угла исключительно интересы страны. Кроме того, Песков заявил, что правительство России «делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта» после введения новых санкций США.

«В Кремле, естественно, очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и, конечно, находятся в координации с правительством», – сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.

Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.