Появились новые свидетельства причастности Березовского к гибели Литвиненко

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:42  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Появились новые свидетельства причастности Березовского к гибели Литвиненко

             9 апреля 2018, 16:59
          Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
          Текст: Ольга Белова

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          По данным прокурора Гамбурга, максимальная степень радиационного заражения в 2006 году была обнаружена в офисе Березовского, сообщил советник Генпрокурора Николай Атмоньев, комментируя новые данные о расследовании убийства Литвиненко. Из этого следует, что организатором этого преступления был беглый олигарх.

          Именно к фигуре Бориса Березовского ведут следы по делу Литвиненко, сообщил советник Генпрокурора Николай Атмоньев. К ноябрю 2006 года, когда Литвиненко был отравлен, его отношения с Березовским уже сильно испортились. «Литвиненко мог дать изобличающие его показания», – пояснил в понедельник советник Генпрокурора Николай Атмоньев. Более того, «мы имеем все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», – подчеркнул он.

          Таким образом, доказательств причастности России к делу Литвиненко не выявила и проводившая независимое расследование прокуратура Гамбурга. В 2009 году она официально прекратила расследование в связи с отсутствием оснований.

          Так, по словам Атмоньева, немецкие прокуроры пришли к выводу: в офисе Березовского были обнаружены радиоактивные следы полония и более того, там же была выявлена максимальная степень радиационного заражения. Крайне высокая степень радиации была обнаружена и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым Литвиненко встречался 1 ноября. Уже после встречи с итальянцем Литвиненко также пообщался с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которых Британия в итоге объявила исполнителями его убийства. Однако подтвердить якобы российское происхождение полония, Лондон так и не смог.

          «То есть заражение Литвиненко могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем - а мы имеем все основания утверждать, – на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», - подчеркнул Атмоньев.

          «Согласно выводам прокурора Гамбурга, наибольшее заражение – я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, – максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы», – сказал Атмоньев.

          Опять же это не изменило позицию британцев, хотя до сих пор никаких улик против Россиии по делу о смерти Литвиненко Великобритания не предоставила. По сути смерть Литвиненко в 2006 году стала удобным поводом для раскрутки первой антироссийской кампании.

          Никаких доказательств причастности России нет у Британии и в деле Скрипалей. Зато Лондон сделал все возможное, чтобы препятствовать объективному расследованию дела. Отвечая на просьбу газеты ВЗГЛЯД прокомментировать то, как обращались английские силовики с домашними животными Скрипалей, Александр Куренной подчеркнул: «Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей, правоохранительных органов. Больше я ничем разумным это объяснить не могу».

          Между тем, «зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают. Потому что это уже возмутительно», ­– добавил Куренной. «Я уверен, что так просто для британских властей это не пройдет», – резюмировал собеседник.  

          Напомним, две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания, а персидского кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Официальной причиной было названо «состояние стресса» животного, сообщала ранее The Daily Mirror. Уничтожение животных многие эксперты сочли попыткой сокрытия улик. Британские зоозащитники уже призвали провести расследование, а в России погибшему коту уже посвятили стихотворение.

          Британские власти раскручивали дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, олигарха Бориса Березовского и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко по одному сценарию, заявил в понедельник замгенпрокурора России Саак Карапетян, которого цитировала газета ВЗГЛЯД. Аналогичные «бездоказательные обвинения в адрес России» использовались по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и гибели там же Александра Литвиненко в ноябре 2006 года, отметил он.

          Во всех случаях провокация осуществлялась против лиц, преследуемых в России за тяжкие преступления, которые к тому же выступали с резкими обвинениями против российских властей. Таким образом, искусственно «создавался ложный мотив для их физического устранения», – указал Карапетян. О том, что смерть Березовского, а также Литвиненко и отравление Скрипаля являются звеньями одной цепи, заявлял ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

          Большую часть запросов России по выдаче беглых преступников Британия отклонила в период, когда пост шефа МВД занимала Тереза Мэй, напомнил Карапетян. Ранее, генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека. Переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Россия обнародует, пообещал Карапетян.

          Одним из наиболее ярких примеров такого отклонения стал инцидент все с тем же Березовским. Свой отказ России МВД Британии объяснил предоставлением олигарху статуса беженца, чему предшествовало покушение на жизнь Березовского летом 2003 года в Лондоне, напомнил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. Но позднее представитель британского МВД Хезел Блирз официально заявила об отсутствии доказательств покушения и прекращении расследования. Что, впрочем, не повлияло на позицию британского МВД. Многочисленные британские издания также пестрели «откровениями» Березовского, в которых он сообщал, что получил убежище в связи с признаками подготовки к его убийству в Лондоне. Убежище в Великобритании пытались получить в окружении Березовского любыми способами, чтобы избежать преследования в России, добавил Атмоньев.


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