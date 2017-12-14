Появились новые свидетельства причастности Березовского к гибели Литвиненко

По данным прокурора Гамбурга, максимальная степень радиационного заражения в 2006 году была обнаружена в офисе Березовского, сообщил советник Генпрокурора Николай Атмоньев, комментируя новые данные о расследовании убийства Литвиненко. Из этого следует, что организатором этого преступления был беглый олигарх.

Именно к фигуре Бориса Березовского ведут следы по делу Литвиненко, сообщил советник Генпрокурора Николай Атмоньев. К ноябрю 2006 года, когда Литвиненко был отравлен, его отношения с Березовским уже сильно испортились. «Литвиненко мог дать изобличающие его показания», – пояснил в понедельник советник Генпрокурора Николай Атмоньев. Более того, «мы имеем все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», – подчеркнул он.

Таким образом, доказательств причастности России к делу Литвиненко не выявила и проводившая независимое расследование прокуратура Гамбурга. В 2009 году она официально прекратила расследование в связи с отсутствием оснований.

Так, по словам Атмоньева, немецкие прокуроры пришли к выводу: в офисе Березовского были обнаружены радиоактивные следы полония и более того, там же была выявлена максимальная степень радиационного заражения. Крайне высокая степень радиации была обнаружена и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым Литвиненко встречался 1 ноября. Уже после встречи с итальянцем Литвиненко также пообщался с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которых Британия в итоге объявила исполнителями его убийства. Однако подтвердить якобы российское происхождение полония, Лондон так и не смог.

«То есть заражение Литвиненко могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем - а мы имеем все основания утверждать, – на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», - подчеркнул Атмоньев.

«Согласно выводам прокурора Гамбурга, наибольшее заражение – я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, – максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы», – сказал Атмоньев.

Опять же это не изменило позицию британцев, хотя до сих пор никаких улик против Россиии по делу о смерти Литвиненко Великобритания не предоставила. По сути смерть Литвиненко в 2006 году стала удобным поводом для раскрутки первой антироссийской кампании.

Никаких доказательств причастности России нет у Британии и в деле Скрипалей. Зато Лондон сделал все возможное, чтобы препятствовать объективному расследованию дела. Отвечая на просьбу газеты ВЗГЛЯД прокомментировать то, как обращались английские силовики с домашними животными Скрипалей, Александр Куренной подчеркнул: «Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей, правоохранительных органов. Больше я ничем разумным это объяснить не могу».

Между тем, «зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают. Потому что это уже возмутительно», ­– добавил Куренной. «Я уверен, что так просто для британских властей это не пройдет», – резюмировал собеседник.

Напомним, две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания, а персидского кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Официальной причиной было названо «состояние стресса» животного, сообщала ранее The Daily Mirror. Уничтожение животных многие эксперты сочли попыткой сокрытия улик. Британские зоозащитники уже призвали провести расследование, а в России погибшему коту уже посвятили стихотворение.

Британские власти раскручивали дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, олигарха Бориса Березовского и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко по одному сценарию, заявил в понедельник замгенпрокурора России Саак Карапетян, которого цитировала газета ВЗГЛЯД. Аналогичные «бездоказательные обвинения в адрес России» использовались по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и гибели там же Александра Литвиненко в ноябре 2006 года, отметил он.

Во всех случаях провокация осуществлялась против лиц, преследуемых в России за тяжкие преступления, которые к тому же выступали с резкими обвинениями против российских властей. Таким образом, искусственно «создавался ложный мотив для их физического устранения», – указал Карапетян. О том, что смерть Березовского, а также Литвиненко и отравление Скрипаля являются звеньями одной цепи, заявлял ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Большую часть запросов России по выдаче беглых преступников Британия отклонила в период, когда пост шефа МВД занимала Тереза Мэй, напомнил Карапетян. Ранее, генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека. Переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Россия обнародует, пообещал Карапетян.

Одним из наиболее ярких примеров такого отклонения стал инцидент все с тем же Березовским. Свой отказ России МВД Британии объяснил предоставлением олигарху статуса беженца, чему предшествовало покушение на жизнь Березовского летом 2003 года в Лондоне, напомнил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. Но позднее представитель британского МВД Хезел Блирз официально заявила об отсутствии доказательств покушения и прекращении расследования. Что, впрочем, не повлияло на позицию британского МВД. Многочисленные британские издания также пестрели «откровениями» Березовского, в которых он сообщал, что получил убежище в связи с признаками подготовки к его убийству в Лондоне. Убежище в Великобритании пытались получить в окружении Березовского любыми способами, чтобы избежать преследования в России, добавил Атмоньев.