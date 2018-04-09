ФАС разрешила «Мегафону» купить «Связной»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретении сотового ритейлера «Связной».

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании «Лефборд Инвестментс Лимитед» о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В конце марта сообщалось, что принадлежащая «Мегафону» компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении сотового ритейлера «Связной».

В феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке у «Вымпелкома» (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка «Билайн») 50% акций «Евросети», компания довела свою долю в ритейлере до 100%.